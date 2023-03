Harde knal, pand op instorten: ‘Kan ieder moment gebeuren’

Lang haar? Dan kun je zomaar de hoofdrol spelen bij deze tentoon­stel­ling in Stedelijk Museum Schiedam

Altijd al onderdeel willen zijn van een kunstwerk in een museum? Het Stedelijk Museum in Schiedam zoekt voor een tentoonstelling deelnemers met haar. Lang haar. En dat niet alleen: ze moeten ook bereid zijn om twee uur lang op een matras te liggen dat achter een kunstwerk ligt. ,,Dus je kunt even lekker uitrusten en met een koptelefoon muziek of podcasts luisteren.”