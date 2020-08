Hardleerse Rotterdammer rijdt rond zonder rijbewijs en wordt voor de 18de keer gepakt

Daarop werd hij aangehouden. Het blijkt dat het de 18de keer is, in amper twee jaar tijd, dat hij is gepakt. Afgelopen nacht was al de negende keer dit jaar. Twee weken geleden waagde de hardleerse Rotterdammer ook al een poging en kreeg hij twee bekeuringen. Ook nu zal hij diep in de buidel moeten tasten: het opgeven van een valse naam gaat hem al 390 euro kosten. Ook zal hij moeten dokken voor het rijden zonder rijbewijs, die bon gaat via de officier van justitie. De politie verwacht dat die zal besluiten over te gaan tot een zitting.