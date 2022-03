Hardleerse ‘stoepfietsers’, pas maar op: ‘Genoeg gewaarschuwd, de maat is vol’

Wandelaar krijgt ruim baan in Rotterdam: ‘Het is belangrijk dat inwoners meer bewegen’

Ruim een kwart van alle verplaatsingen in de Maasstad wordt te voet gedaan. Dat is misschien meer dan in de drie andere grote steden, maar het mag nog wel een tandje meer. De gemeente Rotterdam zet de wandelaar daarom met ‘loopbeleid’ op een voetstuk.

25 november