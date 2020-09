Hardloopster (20) op klaarlichte dag verkracht in Zuiderpark

column ‘Het kan zomaar zijn dat in jouw straat een vrouw woont die hulp nodig heeft’

31 augustus Wie denkt dat slavernij alleen in andere landen voorkomt, heeft het mis. Ook hier zijn ‘verborgen vrouwen’; vrouwen die door hun partner of (schoon)familie worden mishandeld, opgesloten en als huisslaaf behandeld. De Rotterdamse Shirin Musa van Femmes for Freedom pleit daarom in Het Parool voor een nieuwe wet, een strijd die we zouden moeten steunen.