Hardrijders opgelet: hier staat de eerste flexflitser in de regio (en er volgen er nog meer)

Het OM kocht 50 verplaatsbare flitspalen en verspreidt die sinds begin november over het land. Inmiddels zijn er negen geplaatst. De eerste in de regio Rotterdam-Rijnmond staat sinds donderdag langs de Westzeedijk in Rotterdam, ter hoogte van de Schiecentrale, op de rijbaan die verder richting Rotterdam-West en Schiedam gaat.

De flexflitser staat twee maanden lang op deze plek en kan in die periode draaien op eigen accu’s. Er staat een camera in de buurt om vandalisme te voorkomen. Na twee maanden verhuist de paal naar een andere plek in de regio. Het OM wil de 50 flexflitsers laten rouleren over ongeveer 150 locaties in het land. Iedere regio krijgt grofweg de beschikking over drie verplaatsbare flitsers. Nog dit jaar moeten er 20 flexflitsers staan, in 2023 volgen de laatste 30.