Hardt Hyperloop, van de supersnelle buizentrein, opent kantoor én ‘Experience Center’ in Rotterdam

Het zijn oud-premier Jan-Peter Balkenende en burgemeester Ahmed Aboutaleb die als eerste een rondleiding krijgen door het Hyperloop Experience Center, gisteren in de Rotterdam Science Tower aan het Marconiplein. Daar zitten ze dan tegenover elkaar, alsof ze in de trein op weg zijn naar Parijs. Maar dan wel met een snelheid tot 700 kilometer per uur.

,,Het is eigenlijk even comfortabel als de trein. Alleen ontbreken er ramen, want we zitten in een buis’’, legt Mars Geuze van Hardt uit. Aboutaleb en Balkende zien het helemaal zitten, zo’n supersnelle magnetisch gedreven vacuümtrein - vervoer als een soort buizenpost. ,,Laten we het proberen. We moeten innoveren!’’ zegt Aboutaleb. De hyperloop is niet alleen snel, zo wordt benadrukt, maar vooral energiezuinig en C02-neutraal.

Elon Musk

Hardt Hyperloop is opgericht nadat studenten van de TU Delft in 2016 een competitie wonnen die was uitgeschreven door Elon Musk. Sindsdien werken ze aan hun droom van een ‘wereldwijd hyperloopnetwerk’. Dat gaat niet altijd even snel, maar inmiddels hebben ze de steun van verschillende bedrijven, financiers en overheden. Momenteel wordt in Veendam een testbaan van 400 meter gebouwd, die eind volgend jaar af is.

Deze testbaan zou mogelijk in Rotterdam komen, in het kader van de Mobility City Campus. Maar deze plannen ketsten af. Want overbleef waren de contacten tussen de gemeente en Hardt én een gemeentelijke subsidie van 150.000 euro voor het Experience Center. Mede daarom besloot Hardt met 50 medewerkers naar Rotterdam te verhuizen. ,,Mensen moeten de hyperloop leren kennen. In het Experience Center kunnen ze ervaren wat het betekent.’’

Volledig scherm Een deel van de hyperloopbuis wordt nog snel even schoongemaakt. © Frank de Roo

