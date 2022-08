Harro en Mark willen voedingsindustrie opschudden: ‘Fabrikanten moeten zich aan ons gaan meten’

Zeehonden vaker slachtof­fer van afval in zee: aantal meldingen verviervou­digd

Zeehonden zijn vaker slachtoffer van afval dat in de zee wordt gegooid. Dat blijkt uit onderzoek van drie Nederlandse opvangcentra, waaronder A Seal uit Stellendam. Het aantal meldingen is verviervoudigd in vergelijking met tien jaar geleden. ,,We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”, zegt dierenarts en onderzoeker Machteld Geut.

11 augustus