Harry Potter-fans opgelet! Rotterdam krijgt een winkel die volledig gewijd is aan de tovenaarsleerling

Marie Durnez van The Wizard Store, zoals de zaak gaat heten, onthulde het nieuws aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. In België schieten de Harry Potter-winkels als paddenstoelen uit de grond. Nadat in februari de eerste The Wizard Store opende in Moeskroen, volgden filialen in Charleroi en Bergen en volgende maand is Kortrijk aan de beurt. ,,Het is de bedoeling om later The Wizard Store winkels te openen in Brugge en Antwerpen. Daarna gaan we naar Amsterdam en Rotterdam in Nederland,” aldus Durnez, die nog niets kon zeggen over de locatie en de openingsdatum van het Rotterdamse filiaal.

Smekkies

In The Wizard Store kunnen fans terecht voor alle mogelijke Harry Potter-spulletjes: smekkies in alle smaken, sweaters van Griffoendor, Ravenklauw en personages uit de boeken- en filmreeks. ,,De vele diehard fans laten nu hun kinderen kennismaken met de wondere tovenaarswereld. Zo raakt een nieuwe generatie in de ban van de filmreeks’’, vertelt Durnez. ,,Het succes is bijzonder groot. Omdat zelfs Vlamingen naar onze winkels in Wallonië trekken, breiden we nu uit.”

Het is al tien jaar geleden dat Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2, de laatste film in de reeks, wereldwijd volle bioscoopzalen trok. Van de zeven boeken van Rowling zijn wel acht films verschenen. Daarnaast werd het universum uitgebreid met drie spin-offs over het Fantastic Beasts and Where To Find Them-studieboek van de tovenaarsleerling.

En ondanks pogingen van de woke gemeenschap om Rowling te cancellen, vanwege haar uitspraken over transpersonen (‘alleen vrouwen menstrueren’), gaan nog dagelijks tienduizenden Potter-boeken over de toonbank.

