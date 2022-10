Hartenkreet winkeliers De Terp gehoord door gemeente Capelle: ‘Nu allemaal investeren’

Bedelaars die op je autoraam­pje kloppen voor kleingeld en buitensla­pers: ‘Het is zorgwek­kend’

Bedelaars die op je autoraampje kloppen voor wat kleingeld: het is een beeld dat we vooral kennen uit films of bezoekjes aan het buitenland. Toch zijn er in Rotterdam steeds meer kruispunten waar dit gebeurt. Toeval, of past het in een bredere trend van een toename in het aantal hulpbehoevende Rotterdammers? Hulporganisaties maken zich zorgen.

8:30