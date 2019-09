Hartverscheurend: hondje komt om bij ongeluk met lift in Capelle

video Toekomst van de Kuip op het spel: wie krijgt de aandelen van het stadion in handen?

Het is deze week erop of eronder voor de Kuip. Woensdag beslissen de leden van de Sportclub Feyenoord wie een meerderheid van de aandelen van Stadion Feijenoord in handen krijgt. Een bv die de weg vrijmaakt voor een nieuw stadion, of de Vrienden van de Kuip die de huidige monumentale voetbaltempel willen redden? Vanmiddag voeren de laatsten actie in de Kuip.