Hartverwarmend! Dennis (42) hangt regenboogvlag op voor Rotterdam Pride en zijn buren doen spontaan mee

Fotoserie Dit is de piepjonge Van Nelle Fabriek in 1930, gekiekt voor de bedrijvig­heid losbarst

19 september Het is één van de grootste Rotterdamse iconen: de Van Nelle Fabriek. Bij de voltooiing van het door de architecten Johannes Brinkman en Leendert van der Vlugt ontworpen gebouw, bezat Nederland meteen de eerste daglichtfabriek van Europa. Het was functionalisme wat de klok sloeg, met beton in plaats van bakstenen en kolommen die de gebruikelijke draagmuren vervingen.