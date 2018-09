Hartverwarmend: eerste foto van snoezige leeuwenwelpjes in Blijdorp

VideoZijn het geen snoesjes, de drie pasgeboren leeuwenwelpjes in Diergaarde Blijdorp? Het trio koddige nakomelingen van de Aziatische leeuwin Lalana vermaken zich prima in de kraamkamer, achter de schermen in de Rotterdamse zoo. Een verzorgster schoot dit vertederende kiekje van de ukkies, die pas rond de herfstvakantie in levende lijve te zien zullen zijn.

Wie tóch wil meegenieten van het wel en wee van deze guitige pluizenbolletjes, kan via de webcam een kijkje nemen. ,,Lalana, voor het eerst moeder, heeft haar nieuwe rol goed opgepakt'', zegt woordvoerster Constance Alderlieste. ,,Ze is rustig en zorgzaam voor de drie energieke welpjes, die groeien als kool. Een van de drie welpjes is kleiner, maar even vitaal. Ze slapen veel en kruipen regelmatig over hun moeder heen. Binnenkort maken ze hun eerste echte stapjes en zullen ze actiever worden.

Fokken

Blijdorp is sowieso in zijn nopjes met het prille geluk bij de roofdieren. Want tot voor kort wilde het niet bepaald lukken met het fokken van deze bij de bezoekers zeer geliefde bewoners van de dierentuin. Dankzij de uit het Poolse Krakau afkomstige Lalana veranderde echter alles. Samen met vader Aapel zorgde voor vier jonkies, waarvan er één kort na de bevalling overleed.

Dit nestje is extra waardevol voor het Europese fokprogramma en het voortbestaan van deze diersoort. Leeuw Aapel, afkomstig uit Singapore Zoo, stamt rechtstreeks af van twee uit het wild afkomstige leeuwen. Daar komen Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India, Op deze plek leven ongeveer 600 exemplaren. Omstreeks 1900 waren er nog minder dan 20 Aziatische leeuwen over. ,,Alle nu nog levende Aziatische leeuwen stammen af van dat kleine groepje.''

Aziatische leeuwen zijn minder sociaal dan hun Afrikaanse soortgenoten; ze leven in kleinere groepjes. Ook qua uiterlijk zijn er verschillen. In het algemeen zijn de Aziaten iets kleiner en hebben de mannetjes minder dichte manen. Ze hebben ook een huidplooi over de hele lengte van hun onderbuik.

Volledig scherm De drie leeuwtjes in Blijdorp. © Rob Doolaard/Diergaarde Blijdorp