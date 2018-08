Havenbedrijf gaat met olie besmeurde oevers vervangen

Het schoonmaken van de oevers begon vlak nadat het schip tegen een steiger in de haven botste. Het Havenbedrijf heeft nu geconstateerd dat het lastig is om delen schoon te krijgen. ,,De olie zit helemaal achter de oevers en dat moet eruit. We zijn bezig met het onderzoeken van andere methodes, maar op basis van hoe het er nu uitziet, hebben we besloten een aantal oevers te vervangen", aldus Schellekens. Het Havenbedrijf verwacht dat de schoonmaak van de oevers nog tot halverwege 2019 zal duren.



Vorige maand werden de kosten van het olielek geschat op zeker 80 miljoen euro. Volgens Schellekens verandert deze schatting niet, ondanks de beslissing de oevers te vervangen. Het Havenbedrijf verhaalt de schade op Odfjell, de eigenaar van het lekkende schip Bow Jubail. ,,We zullen alles in het werk stellen om de schade te verhalen. Het kan niet zo zijn dat de maatschappij hier voor op draait", aldus Ronald Paul, operationeel directeur van het Havenbedrijf.