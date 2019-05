Havens willen samen broeikasgas gaan opslaan

UPDATE Drukte op Bevrij­dings­fes­ti­val, wel irritatie over afgepakte boterham­men

5 mei Wolken, maar ook wat zonneschijn luidden het Bevrijdingsfestival in het park onder de Euromast in. Lichte irritatie in de rij voor de beveiliging, waar bezoekers snel hun bammetjes achter de kiezen moesten proppen om te voorkomen dat ze de kliko in zouden gaan.