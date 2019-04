Haventopman Smits krijgt zes maandsalarissen mee

Smits heeft de vertrekregeling bij zijn aantreden in 2011 bedongen. Dat blijkt uit een informatiebrief van wethouder Arjan van Gils aan de gemeenteraad over de gang van zaken bij het Havenbedrijf. De gemeente Rotterdam is hoofdaandeelhouder van de Rotterdamse havenautoriteit.

Paul Smits heeft er twee termijnen opzitten en neemt deze zomer afscheid bij de havenautoriteit. Het besluit om op te stappen heeft de financieel topman zelf genomen. Zijn positie heeft nooit ter discussie gestaan. Behalve de financiën heeft hij digitalisering en innovatie in z’n portefeuille. Eerder bekleedde hij topfuncties bij telecombedrijf KPN. Een opvolger voor Smits is er nog niet, maar de raad van commissarissen is wel vergevorderd in het wervingstraject.