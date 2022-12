Havenwerkers bij containeroverslagbedrijf Hutchison Ports Delta II krijgen 17 procent erbij vanwege inflatie

Intensieve gesprekken

Waarom er zo lang moest worden onderhandeld, heeft volgens Hajjari te maken met het feit dat FNV Havens de koopkracht wilde behouden via automatische prijscompensatie en containeroverslagbedrijf Delta dat in eerste instantie niet in die hoedanigheid wilde toekennen. Hajjari: ,,Er zijn hele intensieve gesprekken gevoerd om uiteindelijk tot dit resultaat te komen.”

Of ook in andere sectoren de lonen moeten verhoogd met dit percentage, kan Hajjari niet zeggen. ,,Het mooiste zou zijn als dit in alle sectoren gaat gebeuren, maar wij focussen ons op de haven. De inflatiecorrectie is voor ons echt ontzettend belangrijk. Ik noem het altijd een heilig huisje.”