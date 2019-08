Havenwerkers zetten alles op het spel voor cokegeld

column Je hoopt dat wethouder Bas Kurvers snel wakker schrikt

8:29 Het bericht dat het aantal daklozen in Nederland in tien jaar tijd is verdubbeld kwam hard aan bij staatssecretaris Paul Blokhuis. ,,Ik ben me rot geschrokken van de cijfers'', zei hij vorige week tegen het NPO Radio 1 Journaal. Hoe zou wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) de cijfers hebben ervaren? Zou hij ook zijn geschrokken?