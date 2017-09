Havenziekenhuis stopt snel met operaties

De patiënten hebben de keuze naar welk ziekenhuis ze willen voor een ingreep. In de toekomst zal de arts die ze in de polikliniek zien, veelal ook de arts zijn die in het eigen ziekenhuis de operatie of andere behandeling doet. Dit zijn zoveel mogelijk de artsen die nu al in het Havenziekenhuis werken. Uiteindelijk zullen de drie operatiekamers sluiten. ’s Nachts zal in het licht uit zijn, omdat er geen enkele patiënt meer wordt opgenomen in de Havenpolikliniek.



,,De veranderingen zijn in de spreekkamer het gesprek van de dag’’, vertelt Baas. ,,Patiënten vragen: ‘Dokter, u blijft toch wel?’ De artsen vertellen dat ze de patiënt hier in de Havenpolikliniek blijven zien en naar welk ziekenhuis zij waarschijnlijk zullen gaan, als er met de patiënt meer aan de hand is om hen daar te opereren of te opnemen.’’



Voor operaties, ziekenhuisopnames en andere zorg kunnen de patiënten van het Havenziekenhuis straks terecht bij het Erasmus MC (dermatologie, kindergeneeskunde, pijngeneeskunde, tropen- en infectieziekten), het Franciscus Gasthuis & Vlietland (cardiologie, keel- neus- en oorheelkunde, longgeneeskunde, urologie), Maasstad Ziekenhuis (geriatrie, neurologie) en het IJsselland Ziekenhuis (chirurgie, gynaecologie, interne geneeskunde, neurochirurgie, orthopedie, reumatologie).