Hé, het sneeuwt in de bioscoop!

Eerste vertoning 4D-film voortijdig afgebroken

6 december De eerste vertoning van een zogeheten 4DX-film in bioscoop Pathé De Kuip in Rotterdam is vanavond niet geheel vlekkeloos verlopen. Een kwartier na het begin van Star Wars: The Force Awakens liep het systeem vast. 4DX is een techniek waarbij de bioscoopstoelen meetrillen, -dreunen en draaien met de actie op het scherm.