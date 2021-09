Hé redactie, hebben jullie het interview met Omtzigt soms overgeschreven?

Een lezer mailde een vraag over het interview met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat stond vorige week op papier in het AD en online op AD.nl. Het was zijn eerste interview sinds zijn burn-out en daarin gaf Omtzigt aan het CDA definitief te verlaten en zelfstandig verder te gaan als Groep Omtzigt. Dat kon je best een primeur noemen. Maar deze lezer vroeg zich af waarom dit verhaal op Radio1 en bij andere nieuwsmedia werd toegeschreven aan Tubantia, de regionale krant/site in Twente en de Achterhoek.



Hadden wij van het AD dat interview overgeschreven? Was hier sprake van journalistieke landjepik? Een terechte vraag. Het antwoord is: nee, we hebben het niet overgeschreven.



Het AD, dat zelf al een gecombineerd nieuwsmedium is met één landelijke en zeven regionale redacties in de Randstad, werkt binnen moederbedrijf DPG Media ook nog eens samen met zeven andere regionale titels. Dat zijn er drie in Oost-Nederland (waaronder Tubantia), drie in de provincie Noord-Brabant en de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Al die redacties vormen één bedrijfsonderdeel binnen DPG. Dat noemen we ADR.



Binnen ADR wisselen wij alle verhalen uit. Zo ook het interview met Pieter Omtzigt, geschreven door verslaggever Kelly Adams. Haar goede contacten met Omtzigt, een geboren Hagenaar die in Enschede is gaan wonen, betaalden zich hier uit. De parlementariër gunde zijn verhaal waar vele media op aasden, aan het medium van zijn regio. Als gevolg daarvan stonden het nieuwsverhaal én het persoonlijke interview niet alleen bij Tubantia en AD, maar ook bij al die andere regionale dagbladen en sites van ADR. Uiteraard met vermelding van Adams’ redactie in Enschede als bron.