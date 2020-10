Hecht dorp schrikt van geweld: ‘De jeugd lijkt gek geworden’

Wat is er toch gebeurd met Rozenburg, vragen steeds meer geboren en getogen dorpelingen zich af? Wie hun plaats op een lukrake dag inrijdt ziet dat de gemoedelijkheid regeert. Op straat is het rustig, het gros van de 12.500 inwoners is aan het werk bij één van de industriële bedrijven die het dorp omzomen, is naar één van de zes scholen, winkelt of zit lekker thuis. In het recht-toe-recht-aan gebouwde dorpscentrum in jaren 70-stijl valt de molen op die daar lukraak tussen huizen en gebouwen lijkt te zijn neergezet. Mensen praten er met elkaar op straat of slenteren langs de winkels.