Heel de dag vertraging op Rotterdam The Hague Airport vanwege storing in de ochtend

Inwoners Rhoon kijken hun ogen uit: parachutis­ten komen met bossen uit de hemel

19 juli In Rhoon komen de parachutisten met bosjes uit de hemel - in het weekend zelfs elk half uur. Inwoners schrikken niet meer van een onhandige landing, maar de vogels in het weiland zijn er minder blij mee. De landingsplek wordt daarom later dit jaar verplaatst.