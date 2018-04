Heel Engeland smult van seksende gorilla’s in Blijdorp

Column 'Ik werd blij bij de aanblik van al die levensge­nie­ters'

10:20 Vaak val ik u lastig met observaties over onze rap veranderende stad. Wie hier een jaar of veertig, vijftig is, of komt, ziet de vooruitgang. Vooruitgang? Ja, ik vind van wel. Als voor je ogen een stad verandert van ingeslapen en provinciaal tot bruisend en wereldwijs, dan is dat vooruitgang. Punt.