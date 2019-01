Heel Nederland komt in actie voor Rotterdamse Papa Jay: teller doneeractie op 27.000 euro

Dat Papa Jay uit het tv-programma Een Huis Vol geliefd is, was al duidelijk. Huwelijksaanzoeken, vrouwen die onaangekondigd in lingerie voor zijn deur staan en talloze hartverwarmende reacties van ontroerde kijkers volgden op het veelbekeken programma. De alleenstaande vader - na de echtscheiding drie jaar geleden droeg de moeder de volledige zorg over hun vijf kinderen over aan Jay - heeft de harten van de kijkers gestolen en is uitgegroeid tot nationaal rolmodel. Een doneeractie voor de Rotterdammer en zijn gezin benadrukt het nog maar eens: binnen een week is ruim 27.000 euro gedoneerd.



Het streefbedrag van 5.000 euro werd in korte tijd bereikt en de teller loopt nog steeds op. Koen Joosen (37), kijker van het programma Een Huis Vol, zette de doneeractie op ‘als steuntje in de rug’ voor de Rotterdamse vader.