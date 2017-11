‘Heel Rotterdam trots op roeikanjer Marieke Keijser’

Wethouder Adriaan Visser (sport, D66) prees vanmiddag uitvoerig roeister Marieke Keijser, die vorige maand op de WK roeien in Amerika een zilveren medaille won. ,,Wat een kanjer deze sportvrouw. Daar zijn we met heel Rotterdam, met Rotterdam Topsport en alle roeiers in de stad natuurlijk hartstikke trots op.’’

Keijser kreeg de Faas Wilkes Sportprijs uitgereikt, een onderscheiding die is vernoemd naar de fameuze oud-voetballer van Xerxes DHC, Inter Milaan en Valencia.

De 20-jarige studente werd in het zonnetje gezet in het gebouw van roeivereniging De Maas aan de Veerhaven. Ze ontving de prestigieuze prijs temidden van collega’s, vrienden en familie, onder wie ook haar vader en haar opa en oma. ,,Het is een eer dat ik hier mag staan. Zo’n prijs legt natuurlijk ook wel weer wat druk op me, maar daar loop ik niet voor weg’’, sprak Keijser.

Tentamens

Het komend jaar staat voor de roeister, vorig jaar wereldkampioen bij de jeugd op haar ‘eigen’ Willem-Alexanderbaan in Zevenhuizen, in het teken van EK, WK en Wereldbeker. ,,Over twee weken tentamens, daar ligt nu mijn eerste ambitie.’’

Over de verdere toekomst durft het lid van roeiclub Skadi zich nog niet uit te laten. De Olympische Spelen van 2020 in Tokyo bijvoorbeeld? ,,Dat is pas over drie jaar. Maar natuurlijk denk ik daar wel eens aan.’’

Marieke Keijser werd in 2015 op haar 18de voor het eerst wereldkampioen. Sindsdien wint ze volop prijzen en zouden de Spelen in Japan een volgend hoogtepunt moeten worden. Adel verplicht, zei wethouder Visser. ,,Ik ben nog geen wereldkampioen bij de senioren geweest. Dat moet eerst gebeuren’’, aldus Keijser.