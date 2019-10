Heftige beelden van aanhouding gaan viraal: politie geeft uitleg

De Rotterdamse politie zag zich genoodzaakt tekst en uitleg te geven over een aanhouding donderdagmiddag in het centrum van de stad. Beelden waarbij een schreeuwende man op de Coolsingel wordt overmeesterd door meerdere agenten én de kaken van een politiehond, worden veelvuldig gedeeld op sociale media. De reacties zijn niet van de lucht.

‘Wát een idioten!’, ‘is dit normaal?’ en ‘geen woorden voor, triest dit’. Het is een greep uit de reacties op het filmpje. De beelden zijn heftig. Vijf agenten staan over een schreeuwende man gebogen. De tanden van de politiehond zetten zich stevig in de kuiten van de man. De man trapt wild in het rond.

Diezelfde man zou een psychose hebben en naar een inrichting moeten, waar hij niet naartoe wilde. Zijn familie schakelde de politie in. Volgens hen liep de man met gebalde vuisten in het centrum van de stad rond en had hij voorbijgangers geduwd.

‘MMA-vechter’

‘Het incident is, toegegeven, bijzonder’, begint de Rotterdamse politie haar relaas. ‘Een man vertoont niet alleen agressief gedrag, maar hij doet ook nog eens niet onder voor een getrainde MMA-vechter. Een beer van een vent die drie dagen eerder zijn sparringspartner nog total-loss zou hebben geslagen en ook daarna maar door- en doorging voordat anderen hem van het slachtoffer konden afduwen.’

De man zou ter plekke zo agressief zijn, dat de ambulancemedewerkers hem niet mee mochten nemen. ‘Ga er maar aan staan. Een man moet beoordeeld worden door de drukte in zijn hoofd. Familie wil hulp van de instanties, ambulancepersoneel is terecht niet de meest logische vervoerder. Maar wat dan? De man rustig proberen te krijgen’, schrijft de politie in een uitgebreide uitleg. Agenten zouden twee uur ter plaatse zijn geweest om contact met de man te krijgen, die overigens voor de politie geen onbekende is. ‘De man gaf aan zich te verzetten als hij mee moest met de ambulance of het politievoertuig. In het verleden probeerde hij al eens een agent zijn vuurwapen af te pakken.’

Taser

Met een taser is geprobeerd om de man onder controle te krijgen, maar dat werkte niet schrijft de politie. Een eerste politiehond die werd ingezet, werd flink geslagen en geschopt door de man. Met de tweede politiehond werd de man onder controle gebracht. ‘Een heftig incident dat veel indruk maakte op alle betrokken hulpverleners.’