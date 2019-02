Heistelling valt op woning in Vlaardingen: ‘kraanbestuurder heeft grotere ramp voorkomen’

Aan de Vlaardingse Gretha Hofstralaan is een heistelling op een woning gevallen. Het gaat om een huis in een nieuwbouwwijk op het voormalige ziekenhuisterrein. Ook de naastgelegen woning raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. De oorzaak is vermoedelijk een technisch mankement.

,,Iemand zag op afstand een kraan omvallen. Degene die in de kraan zat, is daar ongedeerd uitgekomen‘’, zegt een woordvoerder van de brandweer. Er was niemand in de woning aanwezig toen de kraan viel.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens Henk-Jan van Zandwijk van heibedrijf Verhoef is de bewuste kraan onlangs nog gecontroleerd. ,,Onze kranen worden iedere maand gekeurd. We zullen daarom onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar vermoedelijk is het toch een technisch mankement geweest.‘’

Van Zandwijk benadrukt dat de bestuurder van de kraan met knap stuurwerk zelfs een heldendaad heeft verricht. ,,Hij heeft kunnen voorkomen dat de hele kraan omviel. Dan zou de schade nog veel groter zijn geweest. Gelukkig heeft hij de kraan overeind kunnen houden.‘’ De bestuurder is met de schrik vrijgekomen. ,,Hij is natuurlijk wel heel erg geschrokken, het is natuurlijk niet niks wat er is gebeurd.‘’

Op het dak liggen ook enkele zonnepanelen die beschadigd zijn geraakt. ,,Voordat de kraan geborgen kan worden, moet eerst de stroom van de zonnepanelen gehaald worden‘’, aldus de brandweerwoordvoerder. Door het ongeluk is ook een gasleiding geraakt. Die leiding is inmiddels afgesloten.

Een bewoner uit de straat liet weten al langer te vrezen dat de kraan zou vallen. Ook het tempo van het bouwen zou volgens hem te hoog liggen. Volgens Van Zandwijk waren alle veiligheidsmaatregelen genomen die nodig waren. ,,De kraan stond heel stevig op zijn draglineschotten. Kranen zijn de hele dag bezig en rijden van links van rechts. Iemand die onbekend is met de heiwereld twijfelt misschien of het allemaal wel goed gaat. Maar dat is wel het geval.‘’