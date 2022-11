Helaas: wéér geen Parade in Rotterdam in 2023

Ook in 2023 zal De Parade niet in Rotterdam neerstrijken. Aankomende zomer zou het culturele festival zijn theatertenten weer opzetten in de Maasstad, maar de gewenste data worden door de gemeente Rotterdam niet beschikbaar gesteld, zo bericht de organisatie.

Het is het vierde jaar op een rij dat het theaterfestival De Parade niet naar Rotterdam komt. Vanwege het grote aantal evenementen en de bijbehorende inzet van hulpdiensten in de stad kan het rondreizende festival niet De Parade organiseren op de data en in de vorm die het voor ogen heeft in Rotterdam, zo legt de organisatie uit in een persbericht.

In de vorige week verspreidde evenementenkalender van de gemeente stond De Parade wel gepland in Rotterdam. Het is nog onduidelijk waarom deze periode toch niet beschikbaar wordt gesteld door de gemeente.

Volgend jaar een nieuwe poging

In 2020 en 2021 kon het festival niet doorgaan door corona. Afgelopen zomer gooiden werkzaamheden in het Rotterdamse Museumpark, de vaste locatie van De Parade, roet in het eten.

De Parade gaat ervan uit dat er in 2024 weer een editie in Rotterdam zal zijn. Komende zomer is het festival te zien in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Op het festival zijn zo’n 80 theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen voor jong en oud in de theatertenten. Het programma wordt in mei 2023 bekendgemaakt.

