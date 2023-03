Held van de onbegrepen jonge witte man komt naar Rotterdam (en daar is niet iedereen blij mee)

Exclusief Academi­sche vrijheid op de UvA: kun je in de college­zaal nog wel alles zeggen?

Medewerkers van de Universiteit van Amsterdam worstelen met de vraag hoe ver hun academische vrijheid reikt, nu een kleine maar vocale groep studenten hen in toenemende mate bevraagt. Is de universiteit een plek om alles ter discussie stellen, of juist een safe space?