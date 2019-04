Heldhaftige oogarts hielp bij bevalling in kerk na lezen boek over verloskunde

Krimp van Rotterdam The Hague Airport ‘niet ondenkbaar’

10 april Het is niet ondenkbaar dat Rotterdam The Hague Airport moet krimpen, zo schrijft het college van b en w van Rotterdam aan de gemeenteraad. De brief is een reactie op de initiatiefnotitie ‘De vlucht vooruit’ van raadslid René Segers-Hoogendoorn (CDA). Die partij stelde eerder al dat de luchthaven in elk geval niet mag groeien.