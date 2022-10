Hele buurt ruikt naar wiet na uitslaande woningbrand, bewoner opgepakt

Casper maakt podcast over zes deelnemers van de handbike­batt­le: ‘Na deze berg, kunnen zij alles aan’

130 deelnemers met een fysieke beperking beklommen op 23 juni 2022 een gigantische berg in het Kaunertal in Oostenrijk. Dit deden zij geheel op armkracht en in een handbike. Eén van de dragende krachten achter deze handbikebattle is Rotterdamse revalidatie-arts Casper van Koppenhagen. In de podcast-serie ‘Bergen Verzetten’ praat Van Koppenhagen samen met podcastmaker Femke Bosma met zes deelnemers over waarom zij deze extreme uitdaging zijn aangegaan.

