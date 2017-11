’Hele happen zijn uit mijn haar genomen, ik slaap er niet van’

Amber heeft van de politie te horen gekregen dat de verdachte is opgespoord aan de hand van de in- en uitcheckgegevens van de ov-chipkaart, die persoonsgebonden moet zijn geweest. De ‘metroknipper’ is een 18-jarige man uit Hellevoetsluis. ,,Dinsdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris’’, zegt zijn advocaat. ,,Meer kan ik nu nog niet zeggen.’’



Amber heeft begrepen dat ze niet het enige doelwit is geweest van de Hellevoeter. ,,Hij staat op camera’’, zegt ze. ,,Op beelden is te zien is dat hij bezig is. Hij kan dus niet ontkennen.’’



Het haar van Amber is zo goed en kwaad als mogelijk gefatsoeneerd. ,,Ach, het groeit uiteindelijk wel weer aan. Soms denk ik dat ik blij moet zijn dat hij het mes niet in mijn nek heeft gestoken en het alleen om mijn haar ging.''