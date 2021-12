Hele wereld keek mee naar songfestival in Rotterdam, maar dit is het magere resultaat voor lokale ondernemers

Rotterdam van Toen Jan werd betrapt bij de RTM, maar kreeg tot zijn verbazing geen pak slaag of een preek

Zo, dit was wel weer een plaatje voor de historische smulpapen onder de lezers van Rotterdam van Toen. Want zodra er een trammetje in beeld komt, dansen de vingertjes over het toetsenbord als John Travolta in Saturday Night Fever. En wat staat daar links? Nee, niet John Travolta, maar een rijtuigje, dat heel snaaks de kiek is opgeschuifeld. Leve de man van de RET, van je hiep hiep hiep hoeree!

18 december