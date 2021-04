Helft Rotterdamse vrouwen op straat geïntimideerd, campagne blijkt weinig te helpen

84 procent van de Rotterdamse vrouwen werd in het afgelopen jaar wel eens nagefloten, nagesist, nagetoeterd, beledigd of om seks gevraagd, blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van de gemeente. 47 procent van alle vrouwen ervaarde seksuele uitingen die kwetsend, beledigend of bedreigend waren. Van de vrouwen tussen 18 en 25 jaar ervaarde zelfs tachtig procent dat. De aantallen liggen nog net zo hoog als vier jaar geleden, toen de gemeente een ambitieuze aanpak aankondigde.



Het toenmalig college kwam in 2017 met een uitgebreide campagne om seksuele straatintimidatie tegen te gaan: ‘Pikpraat van de straat’. Maar uit het onderzoek blijkt dat de campagne in veel opzichten niet van de grond is gekomen. De campagne heeft geen structurele herhaling gehad, de bijbehorende website is sinds 2018 niet meer aangepast. Twee op de drie vrouwen zeggen nooit van de campagne te hebben gehoord en de meesten kennen de term ‘pikpraat’ ook niet, of weten niet wat het betekent.