Helft streefbedrag inzamelingsactie doodgestoken Sarah binnen dag bereikt

De studente aan de Erasmus Universiteit werd afgelopen woensdagochtend met messteken om het leven gebracht in haar woning in Rotterdam-Oost. De verdachte , een 23-jarige bewoner van hetzelfde wooncomplex, werd dezelfde dag aangehouden op station Eindhoven. De twee kenden elkaar. Volgens getuigen ging er een ruzie vooraf aan de fatale steekpartij.

Volgens een woordvoerder van de Erasmus Universiteit, waar de jonge vrouw psychologie studeerde, is in de kosten voor de terugvlucht echter al voorzien. ,,Alle internationale studenten in Nederland hebben een verplichte verzekering die dit soort gebeurtenissen dekt. Dat betekent dat Sarah’s familie niet opdraait voor de kosten van de repatriëring.” In de Verenigde Staten is dit niet gebruikelijk. De Erasmus Universiteit wordt daarom veel gebeld door buitenlandse media die vragen naar het protocol. ,,Als ik hen vertel dat dit soort kosten al geregeld zijn, zijn ze verbaasd. ‘Dat ga ik snel aan de familie doorgeven’, zeggen ze dan. Maar wij hebben natuurlijk nauw contact met haar familie.”

Daarmee zegt de universiteit niet dat het ingezamelde bedrag overbodig is. ,,Daar gaan wij natuurlijk niet over. Wij weten niet wat voor kosten het gezin nog meer krijgt.”

Benefietconcert

Desondanks worden uit verschillende hoeken inzamelingsacties georganiseerd. Muzikanten in Sarah's thuisstaat Minnesota organiseren een benefietconcert om ‘haar leven te vieren’ en om geld in te zamelen om ‘Sarah naar huis te kunnen brengen’. Hiervan heeft haar moeder eerder aangegeven het niet te kunnen bekostigen. Inmiddels zou zij er dus van op de hoogte zijn dat dit gedekt wordt door de verzekering.

De Gofundme-pagina is in het leven geroepen door Joyann Parker, een Amerikaanse zangeres uit Minneapolis, Minnesota. Volgens lokale nieuwsbronnen in de Amerikaanse staat is zij een familievriendin en mede-muzikant van de studente. ,,Sarah was een prachtige, levendige jonge vrouw en een getalenteerd muzikant. Haar glimlach kon een kamer doen oplichten”, schrijft Parker op de pagina. Ook dit geld is bedoeld voor de repatriëring van Sarah's lichaam, alsmede voor het dekken van de begrafeniskosten.