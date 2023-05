Helmut was gelukkig getrouwd, maar verliet gezin voor nieuwe liefde: ‘Worstel niet en volg je gevoel’

Zijn club kampioen zien worden en dan sterven, dat was Ad van plan: hij stierf een dag te vroeg

Feyenoord kampioen zien worden en dan sterven. Dat was het plan voor Ad van der Steen, die leed aan terminale blaaskanker. Maar de supporter stierf een dag te vroeg, pal na zijn laatste gesprek met deze site in het ziekenhuisbed. ,,Hij is als een kind zo blij in slaap gevallen.”