Help de bij: hier haal je gratis bloemzaden in Rotterdam

Schaatsfes­tijn Winterter­ras sluit af met financieel tekort, maar wil wel terugkeren

Schaatsfestijn het Winterterras in Vlaardingen heeft de afgelopen editie afgesloten met een financieel tekort, dat vooral dankzij een extra financiële bijdrage van de gemeente is gedicht. Vlaardingen maakt 25.000 euro over aan de stichting die het evenement organiseerde.