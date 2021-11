Help, waar is de flappentap? Wie cash geld wil, moet soms lang reizen

Dodelijke flatbrand Capelle aan den IJssel laat diepe sporen na: ‘Dit is een nachtmer­rie’

De brand in Capelle aan den IJssel, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een vrouw om het leven kwam, laat diepe sporen na. Bewoners zijn de ochtend na de fatale nacht druk bezig met de schade. Zij ruimen letterlijk de scherven op. Het politieonderzoek naar de toedracht is in volle gang, de oorzaak is nog onbekend.

