Hennie van Schaik voert actie voor een kerstboom op het plein voor station Rotterdam Centraal

Commentaar Hoe lang kan een kwaad geweten het beeld van Carolines lamgesla­gen moeder verdragen?

Daar zat ze alleen in die rechtszaal. Lamgeslagen. De rechter had uitspraak gedaan. Het had de afsluiting moeten zijn van 17 jaar onzekerheid, die volgde op de moord op haar dochter. Het werd een nieuwe klap.

13 november