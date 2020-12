Herbenoeming Aboutaleb definitief: nog zes jaar langer burgemeester van Rotterdam

Van Michiel de Ruyter tot Dirk Kuijt: Mariniers­mu­se­um staat stil bij helden in nieuwe tentoon­stel­ling

10 december Ex-voetballer Dirk Kuijt is voor velen, voornamelijk Feyenoord-supporters, een held. Zorgmedewerkers worden in deze tijd ook helden genoemd. Wat zijn helden eigenlijk? Het Mariniersmuseum in Rotterdam staat daar bij stil en licht drie mariniershelden uit in de nieuwe tentoonstelling Helden. De opening is donderdag.