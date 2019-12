Herdenking Jules Deelder: ‘Hij leerde Rotterdammers van hun stad te houden’

Zijn lichaam werd gecremeerd in in Overschie, het stadsdeel waar hij vandaan kwam, zijn geest waarde daarna gewoon rond in de Doelen in het hart van de Maasstad. Honderden belangstellenden kwamen naar het concertgebouw om samen stil te staan bij het overlijden van een Rotterdams icoon.

Daverend applaus

Rotterdam was misschien een inspiratiebron voor Jules Deelder, omgekeerd was dat volgens Wijbenga ook zeer zeker het geval. ,,Hij leerde Rotterdammers van hun stad te houden, ook al was het in de oorlog verwoest.” Deelder liet de stad te pas en te onpas weten dat met een kunsthart ook best te leven is. ,,Nu is Rotterdam hip, maar dat is niet altijd zo geweest. Deelder is het icoon van zelfbewust en zelfverzekerd Rotterdam, in een tijd dat niemand er nog in geloofde.”