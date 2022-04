Herdenking omgekomen havenwerkers: ‘Werken in de haven is zwaar en gevaarlijk’

Wat is het doel van de herdenking?

,,Veiligheid op de werkvloer benadrukken. Elk ongeluk is er één te veel, iedereen verdient een veilige werkplek. Wie ’s ochtends de deur uit gaat om in de haven aan het werk te gaan, moet ’s avonds ook weer thuiskomen. De afgelopen vijf jaar zijn er ongeveer tien mensen om het leven gekomen in Nederlandse zeehavens. Drie jaar geleden is er in Rotterdam nog een jonge sjorder om het leven gekomen toen hij in een scheepsruim viel.”

Staan we er niet genoeg bij stil bij de gevaren op de werkvloer?

,,Nee, dat klopt. In december heb ik een nacht meegedraaid bij sjordersbedrijf Matrans. Ik moest via glibberige trapjes aan boord klimmen van grote schepen. Dat was echt geen pretje. Het gevaar lag voortdurend op de loer, bij élke stap. Als je je voet verkeerd neerzet en uitglijdt, kan dat grote gevolgen hebben. Dan realiseer je je dat dit geen routinewerk is. Je ziet niet achter een computer op kantoor. Werken in de haven is per definitie fysiek zwaar en gevaarlijk.”

Valt er nog veel te winnen op het gebied van veiligheid?

,,Er valt altijd iets te verbeteren. Via de Stichting Veilige Haven maken we onze leden bewust van de veiligheidsrisico’s. Ze leren gevaren te signaleren en ongevallen te voorkomen. De werkgever moet een veilige werkomgeving creëren, maar de werknemer moet zich aan de voorschriften houden. Want als je onder zware weersomstandigheden met zwaar materieel werkt, kan elke fout fataal zijn.”

Wie zijn er aanwezig op de herdenking?

,,Iedereen is welkom in het Buizenpark. We staan overigens stil bij alle slachtoffers die tijdens of door het werk zijn omgekomen, ook uit andere sectoren. Wij zijn er als vakbond, maar er zijn ook vaak nabestaanden. Bij het Edo Fimmen-monument, de voormalig vakbondsleider, worden kransen gelegd.”

Volledig scherm Asmae Hajjari, bestuurslid FNV Havens © Privéfoto

