Herdenking voor doodgeschoten Humeyra (16) massaal bezocht

Bij de moskee in Rotterdam-West komen de moslims samen voor het dodengebed voor Humeyra. Nabestaanden, zoals haar vader, zijn aanwezig bij de herdenking. Ook DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu is bij de Mevlana moskee.

Na de dood van Humeyra werd de 31-jarige verdachte Bekir E. aangehouden. Hij zou haar in het verleden al hebben bedreigd en mishandeld. De rechter legde hem al een contactverbod op. Het meisje had drie kwartier na de moord een afspraak met de politie, nadat ze opnieuw aangifte had gedaan tegen E.