Herman den Blijker tussen de kerstballen van Fred en Richard Groenendijk bouwt Eifeltoren

De kerstboom van Fred van Leer staat weer te stralen in zijn woonkamer. De boom zit vol met lichtjes en felgekleurde ballen. Aan de dennentakken hangen ook ornamenten van zijn eigen kerstballencollectie. ,,En toen was het weer een jaar later’’, schrijft de stylist erbij.

De kerstballen van Fred van Leer hangen ook in de boom van Herman den Blijker. ,,Klaar voor de koude dagen tussen de ballen van Fred!’’

De moeder van Richard Groenendijk mocht kiezen: een weekendje Parijs of de Eifeltoren van lego. Ze koos voor het laatste. ,,Ach… ze slaapt nu eenmaal lekkerder in d’r eigen bed, zegt ze. Samen bouwen ,dus.’’ Het is niet duidelijk of de Eifeltoren inmiddels al helemaal af is.

Minder leuk nieuws voor YouTuber Giovanni Latooy. De relatie tussen hem en Jade Anne van Vliet is voorbij. ,,Wat met een heel fijne vriendschap is begonnen en is uitgebloeid tot een relatie, gaat nu weer terug naar vrienden. Tenminste; daar gaan we voor met elkaar. We hebben besloten uit elkaar te gaan.’’

Met pijn in haar hart heeft Davina Michelle haar concerten in Antwerpen en Leuven moeten afzeggen. De zangeres heeft al sinds afgelopen zondag last van griep. Gisteren had ze de generale repetitie, maar dat ging niet lekker. Ze klinkt naar eigen zeggen als een geit. Daarom heeft ze de shows in België afgezegd.

De goedheiligman heeft het huis van Monique Noël en haar kleine Dré niet overgeslagen. Samen met zijn pieten kwam Sinterklaas met een zak cadeautjes langs. ,,Dag Sinterklaasje dahag dahag! Tot over 49 weken.’’

