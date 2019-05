Herman den Blijker zoekt op tv naar kooktalent voor nieuwe zaak

VVD: ‘Zet camera’s op de tram om verkeersaso’s te beboeten’

17:45 Dubbelparkeerders, stilstaande auto’s, of knipperaso’s die hun lichten aangooien en hun auto neerkwakken midden op de weg. De VVD is er klaar mee, met name op de Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade, krappe straten waar de tram langs moet. De oplossing is voorhanden, stellen de liberalen nu in schriftelijke vragen aan het college: camera’s gemonteerd op de buitenkant van de tram.