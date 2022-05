Herman verloor vriendin aan kanker, nu brengt hij ode aan zorgpersoneel met 41 levensgrote beelden

Van leukemie naar kunst: hoe ging dat?

Met een jonge baby op mijn armen kreeg ik te horen dat mijn vriendin leukemie had. De kans op genezing was heel erg laag. We zijn de strijd aangegaan, maar die mocht niet meer baten. Ik heb gezien hoe mijn vriendin door zorgmedewerkers echt als een mens werd behandeld. Toen ze was overleden, ben ik daar nog weken over de vloer gekomen voor een kop koffie. Jaren later kwam corona voorbij. Ik wilde iets voor de zorg terugdoen.