Het ABN AMRO-gebouw aan de Coolsingel mag niet verminkt worden

Kerstcir­cus kan dit jaar wél doorgaan, tot opluchting van artiesten: ‘Moest ik ineens thuis kerst gaan vieren’

Na twee jaar zijn ze terug van ‘liever niet weggeweest’. Alleen corona kon in ruim een halve eeuw het Kerstcircus uit Ahoy houden. Nu staan de internationale artiesten er weer met clown Don Christian terug in de piste en met een Rotterdams tintje: illusionist Bianca Farla en haar Showgirls of Magic. Voor een - uitgesteld - gouden jubileum, want het is het 50ste Kerstcircus.

22 december