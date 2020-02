Het aftellen is begonnen: nog 100 dagen tot finale van songfestival

Het grote aftellen is begonnen. Vandaag is het nog exact 100 dagen tot de ‘grande finale’ van het Eurovisie Songfestival op 16 mei en dat wordt in Rotterdam grootscheeps aangekondigd. Op Rotterdam Ahoy en op het KPN-gebouw, pal naast de Erasmusbrug. ,,Nog 100 dagen, oftewel 2400 uur, oftewel 144.000 minuten en dan zeggen we Hello Europe! tegen miljoenen mensen’’, vertelt Ahoy-directeur Jolanda Jansen.

De voorbereidingen van dit ultieme liedjesfestijn zijn al in volle gang. Rotterdam wordt klaargestoomd voor een ware invasie van festivalgangers, die uit alle windstreken in de stad zullen neerstrijken. Op de Binnenrotte komt het Eurovision Village, waar in mei dagelijks 10 à 15.000 fans een feestelijk programma krijgen voorgeschoteld, honderden vrijwilligers staan klaar om het publiek in de watten te leggen, de Maassilo is de plek waar de afterparty's worden gehouden.

Vorige week al ontving burgemeester Aboutaleb de fruitig uitgevoerde ‘festivalsleutel’ van Tel Aviv, waarmee de Maasstad officieel gaststad is van dit muzikale spektakelstuk, dat naar schatting 200 miljoen tv-kijkers trekt. ,,Hiermee is het Eurovisie Songfestivalseizoen officieel afgetrapt. Wij kijken enorm uit naar dit once in a lifetime event’’ aldus Jansen.

Hofleverancier

Vooral in Rotterdam begint de festivalkoorts toe te nemen. Zo kreeg Rotterdam Festivals zo'n 260 plannen en ideetjes toegestuurd van clubs, verenigingen en straatgroepen om een eigen feestje te houden, variërend van lokale talentenjachten tot festivals als Afri Opens Up! in de Afrikaanderwijk. Rotterdam was ook hofleverancier van voorzetjes voor de 41 zogenoemde postcard-video's, ofwel filmpjes die tussen de optredens in de halve finales én de finale worden getoond.