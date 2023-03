Het befaamde queerfeest Villa Achterdeur komt terug met David Vunk en Benny Rodrigues

indebuurt.nlEen oude bekende komt terug naar Rotterdam: Villa Achterdeur. Het befaamde queerfeest vond voorheen maandelijks plaats in Off Corso. Aanstaande Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, is het event terug met een grootse editie in de Maassilo.

David Vunk, Benny Rodrigues en de vaste Villa-dj Jip de Luxe staan achter de draaitafels tijdens Rave The Villa, zoals het feest heet. Trouwe bezoekers van Villa Achterdeur reageren via Instagram enthousiast op de reünie. “Oude tijden herleven!”

Ans en Bea aan de deur

Vijftien jaar geleden startte Villa Achterdeur in Off Corso en drie jaar lang was elke editie uitverkocht. Het was, na de Betty Ford Clinic, een van de eerste queerfeesten in Rotterdam met onder andere een kissing zone. “Villa was de plek waar alles kon en mocht, een ‘safe space’ avant la lettre”, staat op het Instagram-account.

Om de vijftien jaar te vieren is er Rave The Villa op de benedenverdieping van Maassilo. Oude bekenden staan op de line-up, zoals MC Nova en dj’s Jeroenski en Ramon. Ook de vaste deurdames Ans Aarsema en Bea Hofman zijn aanwezig. Zoals altijd in een zelfgemaakte, feestelijke outfit.

Ging jij vroeger altijd naar Villa Achterdeur en wil je deze toffe editie niet missen? Of hoor je voor het eerst over dit queerfeest en wil je het graag beleven? Een kaartje kopen dan! Op dit moment zijn de early ravers in de verkoop voor 28,50 euro. Rave The Villa vindt plaats op donderdag 18 mei van 22.00 tot 04.00 uur. Tip: vraag de volgende dag alvast even vrij!

