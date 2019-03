Hét begin van de lente: Bertha 8 mag weer dansend de wei in

Nee, een massale dans wordt het niet. Maar dat maakt het enthousiasme van zijn vijf koeien en twee kalfjes er niet minder op, denkt Martin Oosthoek van Belevenisboerderij Schieveen in Rotterdam. Daar is zondag voor het eerst een koeiendans-evenement. ,,We hebben de afgelopen tijd van veel mensen gehoord dat ze dat zo’n leuk idee vinden. Toen dachten we: waarom organiseren we niet wat?” Oosthoek is niet de enige.

Boeren in de hele regio en het hele land grijpen de komende tijd het dansen aan om de deuren te openen voor het publiek. ,,Wij doen dit nu een jaar of vier, vijf”, zegt Peter Gille van Boerderij Het Lansingerland in Bergschenhoek. Morgen gaan bijna honderd koeien van Gille naar buiten. ,,Vorig jaar kwamen er tweehonderd mensen kijken, dat aantal verraste ons ook wel.”

Vaste prik in de lente

Naast een koddig gezicht en een publiekstrekker is de koeiendans ook gewoon vaste prik in de lente. Het is hét moment waarop de meeste koeien na een winter lang in de stal voor het eerst weer de ruimte hebben. Het exacte dansmoment bepaalt elke boer zelf. Dat ligt aan de bodem en het gras in de wei. Het is overigens niet zo dat al het zwart-witte vee dit voorrecht heeft.

Quote Transparan­tie wordt voor ons steeds belangrij­ker Peter Gille, Boerderij Het Lansingerland Volgens cijfers van het CBS krijgt drie op de tien koeien nooit de kans om met de voetjes van de vloer te gaan. Zij blijven heel het jaar in de stal staan. Uit diezelfde cijfers blijkt dat de koeien in onze regio vaak meer geluk hebben. Het overgrote deel mag naar buiten. In Schiedam en Hellevoetsluis mogen zelfs alle koeien dansen, in Lansingerland is dat 98 procent.



Voor veel boeren is de dans van de koeien een perfect moment om het boerenleven onder de aandacht te brengen. ,,Transparantie wordt voor ons steeds belangrijker”, zegt Gille. ,,Daar hechten mensen steeds meer waarde aan. Daarom hebben we destijds besloten om van het dansen een evenement te maken. Het is een van de momenten om het bedrijf van de positieve kant te laten zien.”

De marketingafdeling van FrieslandCampina

Niet alleen de kleine boeren pakken de kans die de fotogenieke beesten bieden, met beide handen aan. Op de marketingafdeling bij zuivelproducent FrieslandCampina bedachten ze zeven jaar geleden dat de eerste lentedag, met ook de dansende koeien, te mooi was om niets mee te doen. ,,Toen zijn wij begonnen met het organiseren van de opening van het boerenseizoen”, zegt Carien de Bas van FrieslandCampina.

Elk jaar opent een boer op de eerste lentedag het nieuwe boerenjaar. ,,Mensen vinden het leuk om te zien wat een boer elke dag doet, dat merkten we tijdens de open boerderijdagen die we destijds al organiseerden. Dat het ook het seizoen is dat de koeien voor het eerst naar buiten mogen, was mooi meegenomen. Die gebeurtenis hebben we toen ook aan het evenement gekoppeld.”

Maar, moet De Bas toegeven, ook de strategen bij het zuivelbedrijf kwamen niet direct met de term ‘koeien dansen’. ,,Die is eigenlijk in de loop der jaren pas ontstaan. Toen hoorden we steeds vaker: hé, het lijkt wel alsof de koeien de wei in dansen. Dat vonden we zo toepasselijk, dat we die term ook zijn gaan gebruiken. Het past goed bij het gevoel.” Naast de naam is er nog een zekerheid: wanneer de koeien dansen, is dat echt de eerste keer dat ze naar buiten gaan, het is geen loopje voor het publiek. ,,Nee, dat zou niet kunnen”, zegt boer Gille. ,,Dan krijg je nooit die dansende bewegingen waar de mensen juist voor komen.”

